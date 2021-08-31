В Норвегии признали, что коллективного иммунитета вакцинацией не достичь

Норвегия не достигнет популяционного иммунитета к ковиду в результате массовой вакцинации. Об этом заявил замминистра здравоохранения страны Эспен Роструп Накстад.

По его мнению, это связано с тем, что вакцины не имеют стопроцентной эффективности. Может быть, только 90%. Накстад также уверен, что ни одна страна в мире не сможет достигнуть популяционного иммунитета через вакцинацию.

"Вакцины хороши против опасного течения болезни, но не столь успешны против дальнейшего распространения инфекции", - считает замминистра.

Однако и это мнение, скорее всего, чересчур оптимистично, а возможно, просто неверно. Норвегия, как и большинство европейских стран, где вакцинировано большинство населения, переживает взрывной рост заболеваемости ковидом, которого не было до вакцинации. 70% жителей уже привиты, а заболеваемость бьет рекорды. В сутки выявляют более 1200 случаев ковида, что в два раза больше, чем в России, и в 7 раз больше, чем в июне. В том числе после начала вакцинации зарегистрировано в два раза больше случаев, чем до этого. И если мартовский взрывной рост можно было списать на малую долю привитых, то нынешний, еще более сильный, на это уже не спишешь.

Справедливости ради следует сказать, что смерти от ковида единичные. Но они и до этого измерялись единицами. Всего за полтора года умерли 814 человек, или в среднем полтора человека в день. Более точно можно судить об эффекте вакцинации по общей смертности, но официальные данные по смертности публикуются только за год.

Ранее главный эпидемиолог Исландии, где тоже взрывной рост заболеваемости, Рольфур Гуднасон заявил, что всеобщая вакцинация не привела к коллективному иммунитету. Некоторые эксперты считают саму концепцию формирования коллективного иммунитета от вакцинации ошибочной. Глобальный же анализ показывает, что там, где больше вакцинированных, в среднем больше болеют ковидом и умирают от ковида.

Еще обращает на себя внимание такой факт. В Швеции, где в прошлом году практически не было карантинных мер, заболеваемость ковидом, в отличие от остальных стран, повысилась очень незначительно, а ковидная смертность и вовсе нет, опустившись почти до нуля. Правда, здесь снова нужны данные об общей смертности.