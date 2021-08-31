31 Августа 2021
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части ракеты-носителя (2021) | Фото: vk.com/kondaadm

В Югре упали части ракеты-носителя "Союз"

В Югре упали отделяющиеся части ракеты-носителя "Союз", запущенной с космодрома "Байконур", сообщили Накануне.RU в пресс-службе администрации Кондинского района.

Ракета-носитель "Союз-2.1б" была запущена 21 августа. Район падения частей был выбран в труднодоступной и незаселенной местности на границе Кондинского района и Таборинского района. Власти муниципалитета сообщают, что отделяющиеся части ракеты - головной обтекатель и бак окислителя упали там, где и предполагалось. При падении никому не было причинено никакого вреда.

части ракеты-носителя(2021)|Фото: vk.com/kondaadm

части ракеты-носителя(2021)|Фото: vk.com/kondaadm

"Головной обтекатель представляет собой металлическую защиту ракеты от сгорания в плотных слоях атмосферы, а бак окислителя представляет собой пустотелый бак, в котором находится жидкий кислород и по мере его израсходования пустой бак отделяется, поэтому отделяющиеся части ракеты-носителя не являются ни ядовитыми, ни радиоактивными", - говорится в сообщении администрации, опубликованном накануне.

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Теги: ракета, ступени, союз, падение



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