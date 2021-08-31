В Югре утвердили предложения, поступившие на "Карту развития"

На заседании Общественного совета при губернаторе по реализации Стратегии социально-экономического развития Югры до 2030 г. утвердили перечень предложений, нанесённых на "Карты развития", передаёт корреспондент Накануне.RU.

По словам губернатора Натальи Комаровой, от жителей собрали предложения, которые власти готовы внести в Стратегию-2030. Например, их собирали "Открытый регион", идеи можно было вносить в "Карту развития". На каждой из площадок выйдет реестр предложений, которые власти смогут использовать при формировании государственных и муниципальных программ.

"28 августа прошёл итоговый форум "Команды Югры". Представлены проекты. Благодаря широкому обсуждению собрано 292 тыс. 628 наказов, нанесено 534 проекта. "Карта" стала народной программой, её будут реализовывать шаг за шагом. В числе лучших проектов – благоустройство озера Комсомольское в Нижневартовске, газификация Кондинского района, строительство парка "Галактика" в Когалыме и другие. Правильно, что проекты и инициативы будут интегрированы в стратегию социально-экономического развития региона", - сказал спикер думы Югры Борис Хохряков.

Губернатор отметила, что собиратели реестров – каждый ресурс, где собирали предложения, только на одной "Карте" собраны тысячи предложений – до 23 сентября должны направить их в рабочую группу нашего совета.

"Потом она направит их разработчикам обновляемой стратегии социально-экономического развития, в муниципалитеты, департамент экономического развития. Потом на очередном заседании совета департамент доложит нам, как реестры распределили, как зафиксировано их содержание", - сказала Комарова.