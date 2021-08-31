В Тюмени наказаны фигуранты уголовного дела об убийстве владельца АЗС

Тюменский областной суд вынес приговор Сергею Хомичу и Игорю Кузьмину за заказное убийстве владельца тюменской АЗС Сергея Княжева, сообщили Накануне.RU в инстанции.

Хомич получил 10 лет, а Кузьмин – 16 с половиной лет колонии строгого режима. Суд взыскал с них 3 млн руб. морального вреда в пользу несовершеннолетних детей Княжева. Убийство совершил житель Югры Игорь Кузьмин, а заказали его Сергей Хомич и Эдуард Ермишкин, который был задержан ранее, и, чтобы получить минимальный срок, заключил сделку со следствием. Впоследствии он получил 10 лет колонии строгого режима.

Как сообщало Накануне.RU, бизнесмена "заказали" его же партнеры за 4 млн руб. 8 октября 2015 г. в Тюмени на АЗС на ул. Северной, 7 её владелец был застрелен. По версии следствия, после убийства с октября 2015 по май 2016 гг. заказчики в сговоре с еще тремя лицами по фальшивым документам зарегистрировали право собственности на 2/3 доли нежилого помещения стоимостью в 1,4 млн руб. и похитили 2,5 млн руб. из кассы ЗАО "Северное", единственным акционером и директором которого был убитый. В 2015 г., как полагает следствие, обвиняемый похитил у фирмы убитого еще 11 млн 165 тыс. руб. Суд наказал заказчика преступления 10 годами лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. При этом подсудимый признал свою вину и согласился сотрудничать со следствием.