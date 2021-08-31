31 Августа 2021
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Происшествия Тюменская область
Сергей Хомич, Игорь Кузьмин (2021) | Фото: Тюменской областной суд

В Тюмени наказаны фигуранты уголовного дела об убийстве владельца АЗС

Тюменский областной суд вынес приговор Сергею Хомичу и Игорю Кузьмину за заказное убийстве владельца тюменской АЗС Сергея Княжева, сообщили Накануне.RU в инстанции.

Хомич получил 10 лет, а Кузьмин – 16 с половиной лет колонии строгого режима. Суд взыскал с них 3 млн руб. морального вреда в пользу несовершеннолетних детей Княжева. Убийство совершил житель Югры Игорь Кузьмин, а заказали его Сергей Хомич и Эдуард Ермишкин, который был задержан ранее, и, чтобы получить минимальный срок, заключил сделку со следствием. Впоследствии он получил 10 лет колонии строгого режима.

Сергей Хомич, Игорь Кузьмин(2021)|Фото: Тюменской областной суд

Как сообщало Накануне.RU, бизнесмена "заказали" его же партнеры за 4 млн руб. 8 октября 2015 г. в Тюмени на АЗС на ул. Северной, 7 её владелец был застрелен. По версии следствия, после убийства с октября 2015 по май 2016 гг. заказчики в сговоре с еще тремя лицами по фальшивым документам зарегистрировали право собственности на 2/3 доли нежилого помещения стоимостью в 1,4 млн руб. и похитили 2,5 млн руб. из кассы ЗАО "Северное", единственным акционером и директором которого был убитый. В 2015 г., как полагает следствие, обвиняемый похитил у фирмы убитого еще 11 млн 165 тыс. руб. Суд наказал заказчика преступления 10 годами лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. При этом подсудимый признал свою вину и согласился сотрудничать со следствием.

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Теги: Сергей Хомич, Игорь Кузьмин, Сергей Княжев, АЗС, киллер, убийство



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