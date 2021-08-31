Вопрос о создании госкорпорации по экспорту леса на Дальнем Востоке закрыт, - глава Минвостокразвития

31 Августа 2021
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Алтайский край Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Алтайский край Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

30 лет ГКЧП. Последняя попытка спасти СССР

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Политика
Деревообрабатывающее производство, дерево, древесина (2016) | Фото: mogilevnews.by

Вопрос о создании госкорпорации по экспорту леса на Дальнем Востоке закрыт, - глава Минвостокразвития

Российские власти отказались от идеи создания госкорпорации по экспорту леса на Дальнем Востоке, заявил глава Минвостокразвития Алексей Чекунков в интервью РБК.

Напомним, предполагалось, что с января 2022 года необработанная древесина не должна будет поступать на экспорт – она будет оставаться в стране для переработки.

По словам Чекунова, в этой отрасли заняты 8,5 тыс. человек, вместе с семьями — до 30 тыс. человек. "Многие из них живут в поселках, в которых вообще больше нечем заняться. Запрет на экспорт леса является для них экзистенциальным вызовом", — отметил глава Минвостокразвития.

По его словам, в России давно обсуждался такой запрет, но, несмотря на это, собственники лесопромышленных предприятий не подготовились должным образом и не создали достаточного количества перерабатывающих мощностей.

Теперь ведомство разрабатывает меры поддержки компаний и их сотрудников, которые могут остаться без работы.

В сентябре прошлого года президент Владимир Путин в поручил с 1 января 2022-го запретить вывоз из России необработанной или грубо обработанной древесины.

Минвостокразвития и полпред президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев предлагали сделать исключение из этого запрета для Дальнего Востока, создав новую госкомпанию-агента. Она должна была бы реинвестировать прибыль в строительство перерабатывающих предприятий в России. Однако против создания такой госкомпании выступили вице-премьер Виктория Абрамченко и Минпромторг.

add_circle ОБСУДИТЬ
Форум временно не работает по техническим причинам, приносим извинения.


Теги: экспорт леса, дальний восток, глава минвостокразвития



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети