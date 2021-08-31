Вопрос о создании госкорпорации по экспорту леса на Дальнем Востоке закрыт, - глава Минвостокразвития

Российские власти отказались от идеи создания госкорпорации по экспорту леса на Дальнем Востоке, заявил глава Минвостокразвития Алексей Чекунков в интервью РБК.

Напомним, предполагалось, что с января 2022 года необработанная древесина не должна будет поступать на экспорт – она будет оставаться в стране для переработки.

По словам Чекунова, в этой отрасли заняты 8,5 тыс. человек, вместе с семьями — до 30 тыс. человек. "Многие из них живут в поселках, в которых вообще больше нечем заняться. Запрет на экспорт леса является для них экзистенциальным вызовом", — отметил глава Минвостокразвития.

По его словам, в России давно обсуждался такой запрет, но, несмотря на это, собственники лесопромышленных предприятий не подготовились должным образом и не создали достаточного количества перерабатывающих мощностей.

Теперь ведомство разрабатывает меры поддержки компаний и их сотрудников, которые могут остаться без работы.

В сентябре прошлого года президент Владимир Путин в поручил с 1 января 2022-го запретить вывоз из России необработанной или грубо обработанной древесины.

Минвостокразвития и полпред президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев предлагали сделать исключение из этого запрета для Дальнего Востока, создав новую госкомпанию-агента. Она должна была бы реинвестировать прибыль в строительство перерабатывающих предприятий в России. Однако против создания такой госкомпании выступили вице-премьер Виктория Абрамченко и Минпромторг.