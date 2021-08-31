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Происшествия Тюменская область
Юрий Батт, глава Тобольского района (2017) | Фото: t-i.ru

Экс-глава Тобольского района, которому вменяют ущерб Абалакскому комплексу на 2,3 млрд, выступит с последним словом

Экс-глава Тобольского района Юрий Батт, которому вменяют халатность, выступит в суде с последним словом, сообщили Накануне.RU в Тюменском областном суде.

"Очередное заседание по уголовному делу экс-главы Тобольского района Юрия Батта назначено на 10 сентября. Подсудимому предоставят возможность выступить с последним словом. Возможно, в этот же день суд вынесет свое решение", - уточнили в суде.

Напомним, по версии следствия, весной 2018 г. Батт письменно распорядился разрешить ООО "Промэкскавация" хранить добытый в карьере песок на землях особо охраняемой природной территории — комплексного заказника регионального значения "Абалакский природно-исторический комплекс". После работ компания нарушила технологию добычи, складирования песка, а также передвижение техники по охраняемому участку, что категорически запрещено. Уничтожен плодородный слой почвы на площади в 91 тыс. "квадратов". Ущерб – 2,3 млрд руб. Уголовное дело состоит из 27 томов. После начала расследования Батт уволился по собственному желанию.

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Теги: Абалакский природно-исторический комплекс, заказник, песок, уголовное дело, Юрий Батт



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