31 Августа 2021
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Экономика Дальневосточный ФО
(2015) | Фото: livejournal.com

Увеличение населения Дальнего Востока на 2 млн человек обойдется в 8 триллионов рублей

Власти собираются потратить 8 трлн руб. на увеличение населения Дальнего Востока на 2 млн человек в перспективе 15 лет. Тогда общее количество жителей региона превысит 10 млн человек.

"Есть возможность привлечь до 2 млн человек на горизонте 15 лет, но тогда потребуется построить более 60 млн кв. м жилой недвижимости и создать новую среду для жизни. Запустить маховик такого расширения возможно, но этот инвестиционный проект стоил бы порядка 8 трлн руб. Это агрегированная стоимость", - заявил в интервью РБК глава Минвостокразвития Алексей Чекунков.

При этом инвестпроект по привлечению нового населения будет выгоден только в том случае, если новые жители будут генерировать больше валового регионального продукта, чем среднестатистический россиянин, поясняет министр.

Окупиться проект может на горизонте одного поколения, примерно через 25 лет. Впрочем, пока это только разговоры, считает Чекунков, при текущих "бюджетных ограничениях" заселение Дальнего Востока форсировать не будут.

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Теги: дальний восток, население, инвестиции



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