В Челябинске прохожие задержали мужчину, который пытался ограбить павильон

В Челябинске прохожие задержали мужчину, который пытался ограбить торговый павильон в Курчатовском районе.

Инцидент произошел вечером 30 августа. Как сообщили Накануне.RU в региональном управлении Росгвардии, наряду группы задержания вневедомственной охраны поступило сообщение о том, что местными жителями задержан подозреваемый в разбое.

Продавец рассказала, что мужчина попросил нож, чтобы открыть консервы. Однако, взяв в руки нож, он стал угрожать продавцу и требовать передать ему все вырученные за смену деньги. Женщина отказала, тогда мужчина выбежал на улицу, где его задержали прохожие.

Ранее не судимый 42-летний житель города передан сотрудникам полиции.