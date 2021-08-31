31 Августа 2021
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Происшествия В России Северо-Кавказский ФО
(2006) | Фото: san.siberia.net

В Северной Осетии на украинских альпинистов сошла лавина

Группа туристов из Украины попала под лавину на горе Казбек в Северной Осетии.

В ГУ МЧС по республике сообщили, что альпинисты совершали восхождение со стороны Грузии. Пострадали три человека, к эвакуации будут привлекать вертолет Грузии.

Также сообщается, что очевидец смог извлечь из-под снега женщину. Предварительно, у нее перелом ноги, передает ТАСС.

В марте туристическая группа (16 человек, 13 из которых - дети) попала под снежный завал в Хибинах. В СК сообщили, что она двигалась на лыжах по самостоятельно спланированному маршруту. Пострадавшая после схода лавины девочка погибла.

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