В Северной Осетии на украинских альпинистов сошла лавина

Группа туристов из Украины попала под лавину на горе Казбек в Северной Осетии.

В ГУ МЧС по республике сообщили, что альпинисты совершали восхождение со стороны Грузии. Пострадали три человека, к эвакуации будут привлекать вертолет Грузии.

Также сообщается, что очевидец смог извлечь из-под снега женщину. Предварительно, у нее перелом ноги, передает ТАСС.

В марте туристическая группа (16 человек, 13 из которых - дети) попала под снежный завал в Хибинах. В СК сообщили, что она двигалась на лыжах по самостоятельно спланированному маршруту. Пострадавшая после схода лавины девочка погибла.