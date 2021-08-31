31 Августа 2021
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детский сад, детсад, стулья, парта (2020) | Фото: пресс-служба Воронежской городской думы

В Новом Уренгое следователи проверят детский сад, который "заморозил" детей

В Новом Уренгое следователи проверят детский сад "Теремок", в котором по словам родителей, не соблюдался температурный режим, сообщили Накануне.RU

Ранее в СМИ появилась информация о том, что в группах после ремонта было очень холодно. К осмотру помещения следователи привлекли Роспотребнадзор.

"Опрашивается персонал детского учреждения и родители. Запрошена нормативная документация в управлении муниципального хозяйства администрации города с целью проверки соблюдения правил и режима подключения к отоплению в детских садах, школах и других социальных объектах", - говорится в сообщении.

По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение.

Напомним, что к 1 сентября коммунальщики дадут тепло во все социальные объекты Ямала. В жилые дома ямальцев тепло начнет поступать по мере того, как среднесуточная температура наружного воздуха будет держаться ниже +8°С в течение пяти дней.

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Теги: детский сад, проверка, группа, холод



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