В Севастополе завели уголовное дело на школьников, прикуривших от вечного огня

В Севастополе возбудили уголовное дело по поручению главы СКР Александра Бастрыкина на троих подростков, прикуривших сигареты от вечного огня на мемориале.

Дело возбуждено по ч. 2 ст. 214 и п. "а" ч.2 ст. 243.4 УК РФ (вандализм, уничтожение или повреждение объектов культурного наследия)

"Было выявлено видео, на котором двое подростков прикуривают сигареты от Вечного огня на мемориальном комплексе, посвященном погибшим в годы Гражданской войны 1917—1922. Видео было снято их спутницами и сопровождалось смехом", - говорится в сообщении Следственного комитета.

Нарушителей установили – ими оказались 16-летние школьники.

"Проведен ряд неотложных следственных действий: с участием законных представителей и соблюдением всех процессуальных норм допрошены подозреваемые, их родители, проведен осмотр места происшествия, на фигурантов уголовного дела собран характеризующий материал, изъят и осмотрен мобильный телефон, на который производилась видеозапись", - добавили в ведомстве.

Следователи собираются дать "принципиальную правовую оценку действиям подростков, а также обстановке и воспитательному процессу в семье и учреждениях, где они обучаются".