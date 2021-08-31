Яндекс выкупит долю Uber в нескольких совместных бизнесах за 1 миллиард долларов

Яндекс выкупает доли Uber в нескольких совместных проектах: Яндекс.Еде, Лавке, Доставке, в бизнесе беспилотных автомобилей и роверов. В то же время компании вместе продолжат работать над сервисом заказа такси, каршеринга и кикшеринга (проект Яндекс.Такси), говорится в сообщении интернет-компании.

Общая сумма сделки составит $1 млрд. Она уже одобрена советами директоров обеих компаний и будет закрыта до конца года.

Также Яндекс купит у Uber 4,5% акции совместного предприятия и доведет свою долю в нем до 71%. В течение двух лет Яндекс сможет выкупить оставшуюся долю Uber по фиксированной цене в $1,8-2 млрд.

"Яндекс рассчитывает ускорить темпы развития бизнеса на быстрорастущем рынке электронной коммерции и фудтеха за счет более тесной интеграции сервисов и упрощения управленческих процессов. Уже сейчас Лавка помогает покупателям на Маркете получать заказы в удобный момент, а автомобильная Доставка позволяет ресторанам, кафе и другим бизнесам расширить радиус доставки и зарабатывать с ее помощью больше", - говорится в сообщении Яндекса.

"Беспилотные автомобили — стратегическое направление для компании, в котором Яндекс видит большой потенциал роста в долгосрочной перспективе, в том числе в международном масштабе", - добавили в компании.