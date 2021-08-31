31 Августа 2021
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Общество За рубежом
Приложения соцсетей. (2021) | Фото:Накануне.RU

Instagram обяжет пользователей указывать свой возраст

Соцсеть Instagram будет просить пользователей указать свой возраст (точнее, дату рождения). Это касается и новых пользователей, и уже зарегистрированных, говорится в сообщении Facebook (владеет Instagram).

"Эта информация позволяет нам создавать новые функции безопасности для молодежи и помогает гарантировать, что мы предоставляем приемлемый для возрастной группы контент", — говорится в сообщении. Также информация о возрасте пользователя поможет ограничить рекламу для аудитории младше 18 лет, передают "Ведомости".

Примечательно, что отрицание просьбы соцсети указать свой возраст в итоге приведет к ограничению использования Instagram, так что мера носит все-таки обязательный характер.

Ранее соцсеть ввела ряд ограничений для несовершеннолетних пользователей. Например, их аккаунты по умолчанию стали закрытыми.

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Теги: соцсеть, instagram, facebook, пользователь, возраст



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