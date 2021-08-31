31 Августа 2021
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нефтепродукты, загрязнение (2015) | Фото: vlg-media.ru

Разлив нефтепродуктов произошел в сахалинском порту при утилизации старых судов

В морском порту Невельска на юго-западе Сахалина произошел разлив нефтепродуктов при распиле старых судов.

Специалисты уже перекрыли боновыми заграждениями выход в море, сообщило правительство региона в Telegram-канале со ссылкой на министерство экологии.

Место утечки обработали сорбентом. На месте работают сотрудники минэкологии, МЧС и дежурных служб. Объем разлившихся нефтепродуктов не уточняется.

30 августа сообщалось о разливе нефтепродуктов в Авачинской бухте в районе Сероглазки (район Петропавловска-Камчатского). Источником утечки может быть ливневая канализация.К проверке привлечены специалисты Дальневосточного управления Росприроднадзора и краевого управления МЧС.

27 августа прокуратура Архангельска сообщила о проверке по факту нефтеразлива в Северной Двине.

Видео с радужной пленкой на поверхности Северной Двины выложили в сеть местные жители. По словам очевидцев, у причала наблюдался неприятный удушающий запах, пишет Regnum.

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Теги: порт невельска, сахалин, разлив нефтепродуктов



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