Разлив нефтепродуктов произошел в сахалинском порту при утилизации старых судов

В морском порту Невельска на юго-западе Сахалина произошел разлив нефтепродуктов при распиле старых судов.

Специалисты уже перекрыли боновыми заграждениями выход в море, сообщило правительство региона в Telegram-канале со ссылкой на министерство экологии.

Место утечки обработали сорбентом. На месте работают сотрудники минэкологии, МЧС и дежурных служб. Объем разлившихся нефтепродуктов не уточняется.

30 августа сообщалось о разливе нефтепродуктов в Авачинской бухте в районе Сероглазки (район Петропавловска-Камчатского). Источником утечки может быть ливневая канализация.К проверке привлечены специалисты Дальневосточного управления Росприроднадзора и краевого управления МЧС.

27 августа прокуратура Архангельска сообщила о проверке по факту нефтеразлива в Северной Двине.

Видео с радужной пленкой на поверхности Северной Двины выложили в сеть местные жители. По словам очевидцев, у причала наблюдался неприятный удушающий запах, пишет Regnum.