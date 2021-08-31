ЦПКиО Екатеринбурга обратится в прокуратуру из-за нелегальных аттракционов

Екатеринбургский парк Маяковского продолжает бороться с нелегальными аттракционами на площади перед главной аркой. Готовится жалоба в прокуратуру.

Напомним, недавно мэр Екатеринбурга Алексей Орлов распорядился предоставить Центральному парку культуры и отдыха имени В.В. Маяковского в постоянное пользование земельный участок на улице Ткачей. Планировалось, что решение позволит избавить ЦПКиО от неприглядных аттракционов, расположившихся вблизи главного входа. Предполагалось, что после расширения территории данные аттракционы будут убраны.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе парка, несмотря на это все аттракционы и павильоны оставались на своих местах, а обращения в правоохранительные органы не принесли результата. Поэтому администрация ЦПКиО приняла решение увезти с площади их к себе на хранение, о чем было заявлено в полицию и прокуратуру.

"Парк был готов вернуть аттракционы законным владельцам при предъявлении документов, подтверждающих право собственности, а также при компенсации расходов за ответхранение. Так, владелец батутов в первый же день обратился в администрацию, получил свое имущество обратно и больше перед входом не появлялся", - отметили в пресс-службе.

Однако часть предпринимателей, например, с детскими электромобилями, продолжает выставлять их перед главной аркой и сдавать в прокат за наличные без чека. Теперь в планах парка - написать жалобу в областную прокуратуру и другие надзорные органы, чтобы довести вопрос до логического завершения.

"После того, как у входа не останется неприглядных и сомнительных активностей, парк будет поддерживать чистоту и порядок на площади без какой-либо застройки и торговли на ней", - заверили в ЦПКиО.

Ранее в парке Маяковского заявляли, что не собираются отказываться от аттракционов, которые находятся в самом ЦПКиО. Как пояснял его директор Павел Зубакин, они составляют львиную долю доходов парка.