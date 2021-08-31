Устроивший массовое ДТП в Тюмени водитель BMW, предположительно, ранее получил штрафы на 100 тысяч рублей

Водитель BMW, который является предположительным виновником массового ДТП на мосту "Стрела" в Тюмени, ранее неоднократно нарушал правила дорожного движения. Об этом сообщают подписчики группы "ЧП Тюмень", передает корреспондент Накануне.RU.

Данные водителя нашли на автомобильном форуме. Сообщается, что у него есть 64 штрафа на сумму 102 тыс. руб. При этом 10 штрафов еще не оплачены. Также сообщается, что якобы ранее этот водитель размещал фотографию другого разбитого автомобиля BMW и попрощался с ним.

Напомним, столкновение пяти автомобилей произошло 29 августа, в 12.30, на подъеме на путепровод. Автомобиль BMW выехал на полосу встречного движения. После столкновения пяти авто, одно загорелось, другое перевернулось.

Пострадали шесть человек. Одному пострадавшему по экстренным показаниям потребовалась операция. Он был госпитализирован в областную клиническую больницу №1, там ему провели протезирование нисходящего грудного отдела аорты.

Двое пациентов продолжают лечение в отделении травматологии больницы №2.

Правоохранители устанавливают причины и обстоятельства аварии.