Эксплуатация российского сегмента МКС после 2025 года влетит в копеечку

Россия может начать строить национальную космическую станцию в 2027 году, параллельно еще два года эксплуатируя МКС, передает РИА Новости со ссылкой на руководителя полета российского сегмента МКС Владимира Соловьева.

Сейчас РКК "Энергия" предлагает Роскосмосу реализовать программу модернизации российского сегмента, что позволит продолжить его эксплуатацию в течение трех-пяти лет после 2025 года. Но стоимость проекта очень высока.

"Программа оценена в значительные средства. Например, сейчас радиоэлектронные компоненты, которые используются на МКС, уже не выпускаются. Соответственно, нужно запускать единичное производство. Это удлиняет сроки разработки, увеличивает стоимость. После 2025 года российский сегмент можно будет эксплуатировать еще 3-5 лет, но это будет стоить существенных средств", - говорит Соловьев.