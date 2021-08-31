Отказаться от использования пластиковой посуды готовы 82% россиян

Отказаться от использования пластиковой посуды готовы 82% жителей России, говорится в исследовании портала Superjob.ru.

44% россиян однозначно готовы обойтись без пластиковой посуды, еще 38% — скорее готовы.

Точно не готовы отказаться от своей привычки 4% россиян, еще 14% скорее не готовы. Они объясняют свою позицию удобством одноразовой посуды.

Отмечается, что число тех, кто поддерживает отказ от пластиковой посуды, продолжает расти. Если в 2018 году 34% заявляли, что могут обойтись без пластиковой посуды, то в марте 2021 года — 42%, в августе — 44% респондентов.

В мае вице-премьер РФ Виктория Абрамченко сообщила о подготовке поправок в законодательство, запрещающих использование неперерабатываемых и трудноизвлекаемых материалов. Речь о цветном пластике, пластиковых трубочках, ватных палочках и одноразовой пластиковой посуде.

В августе сообщалось, что Минприроды согласовывает с другими министерствами запрет на использование в России 28 видов одноразовых товаров и упаковки.