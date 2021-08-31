В Челябинской области ввели карантин по птичьему гриппу

Министерству сельского хозяйства региона поручено утвердить план мероприятий по ликвидации и предотвращению распространения высокопатогенного гриппа птиц на территории Челябинской области.

На территории неблагополучного пункта запрещен выгул птицы, приостановлена торговля птицей и ограничено передвижение транспорта. Допущенный на территорию транспорт должен проходить обязательную дезинфекцию.

В поселке Худайбердинский Аргаяшского района Челябинской области ввели карантин по птичьему гриппу. Соответствующее распоряжение подписал губернатор Алексей Текслер, передает корреспондент Накануне.RU .

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