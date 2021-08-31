В Челябинской области ввели карантин по птичьему гриппу
В поселке Худайбердинский Аргаяшского района Челябинской области ввели карантин по птичьему гриппу. Соответствующее распоряжение подписал губернатор Алексей Текслер, передает корреспондент Накануне.RU.
Эпизоотическим очагом определена территория крестьянского фермерского хозяйства.
На территории неблагополучного пункта запрещен выгул птицы, приостановлена торговля птицей и ограничено передвижение транспорта. Допущенный на территорию транспорт должен проходить обязательную дезинфекцию.
Министерству сельского хозяйства региона поручено утвердить план мероприятий по ликвидации и предотвращению распространения высокопатогенного гриппа птиц на территории Челябинской области.