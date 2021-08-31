Всех британских детей 12-15 лет принудительно вакцинируют, - бывший вице-президент Pfizer

Всем британским детям в возрасте от 12 до 15 лет будут введены новые генные вакцины от ковида в школах независимо от согласия родителей. Об этом на Global Research написал бывший вице-президент корпорации Pfizer Майк Йидон.

Он выступает категорически против массового применения новых препаратов и отмечает, что дети почти не болеют ковидом и ни один здоровый ребенок не умер в стране от ковида. Они практически не подвержены риску, и вакцинация, по мнению Йидона, приведет только к детским смертям и инвалидностям.

Система отчетности США VAERS показывает более 13 тыс. смертей вскоре после вакцинации, большинство из которых произошли в первые три дня, напоминает он. Также около 70% серьезных осложнений носят тромбоэмболический характер и связаны со свертыванием крови или кровотечением. Это происходит потому, что новые генные вакцины заставляют организм вырабатывать белок вирусного спайка, и он может вызывать свертывание крови.

"Показатели смертности на миллион прививок повсюду примерно в 60 раз превышают показатели любой предыдущей вакцины", - пишет Йидон.

Он отмечает, что существуют хорошие, безопасные и эффективные методы лечения ковида, но навязывается только вакцинация. И он не отдавал бы своего ребенка в школу в сентябре, потому что речь, по его убеждению, идет о "тоталитарном контроле" над детьми и "проведении экспериментов" над ними. Такое мнение он сложил после сорока лет работы в области фармакологии, токсикологии и биохимии.

Ранее Йидон заявил о манипуляции с ковидной статистикой, на основании которой затем принимаются необоснованные и опасные решения. А в конце 2020 года он в числе прочих опубликовал статью о том, что ПЦР-тесты непригодны для обнаружения коронавируса.

В Британии вакцинировано 70% населения, но число новых случаев ковида с мая выросло более чем в 15 раз. Почти так же выросла смертность. Правда, сейчас ковидная смертность на порядок меньше, чем на пике в апреле 2020 года, но выводы можно делать только по общей смертности - насколько она изменится в 2021 году по сравнению с 2020-м. В прошлом году она выросла на 15%. При этом в возрасте до 50 лет вакцинированные даже от ковида умирают чаще, чем невакцинированные.

Важно, что сейчас общая смертность в Британии выше, чем год назад. Так, согласно данным британского правительства, в течение 30-32 недели этого года в Англии умерли почти 28 тыс. человек, в то время как за аналогичные три недели прошлого года - 25 тыс. То есть в условиях массовой вакцинации рост на 14%. В Уэльсе - на 16%. Это позволяет сделать вывод, что массовая вакцинация как минимум ничего не дала или даже увеличила общую смертность.