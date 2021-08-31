Одной из причин крушения Су-24 в Перми мог стать отказ системы управления

Одной из причин катастрофы Су-24 в Перми мог стать отказ системы управления, передаёт корреспондент Накануне.RU.

После взлета из пермского аэропорта "Большое Савино" бомбардировщик начал раскачиваться по тангажу, затем ушел в неуправляемое пике, сообщают источники "Ъ-Прикамье". Экипаж вынужден был катапультироваться, получив при этом травмы рук. Не исключено, что причиной аварии могли стать проблемы с системой автоматического управления полётом.

Для расследования происшествия в Пермь прибыла комиссия Минобороны. В качестве приоритетной версии аварии рассматривается отказ техники, в частности, системы управления. Так, в процессе набора высоты бомбардировщик начал "гулять" по тангажу, который менялся с отрицательных углов на положительные и обратно. Затем, после отключения системы автоматического управления полётом, воздушное судно перешло в неуправляемое пикирование. Экипаж пытался перевести терявшую высоту машину в горизонтальное положение, но в итоге на высоте около 2 км был вынужден катапультироваться. Экипаж мог травмироваться после срабатывания ограничителей разброса рук, установленных в катапультном кресле.

"Визуально эти ограничители напоминают подлокотники, которые опускаются после приведения системы катапультирования в действие, - рассказывает один из бывших военных летчиков. – При неправильной группировке их "лепестки" могут ударить по предплечьям".

По его словам, после лечения офицеров ждёт врачебно-летная комиссия, которая даст заключение о годности к летной работе.

Напомним, крушение случилось 27 августа. Су-24 потерпел крушение в 95 км от Перми при перелете на предприятие для планового ремонта. Полет выполнялся без боекомплекта, разрушений на земле нет. Пилоты катапультировались. Они самостоятельно добрались до деревни Заполье и по телефону связались с командованием. После - их госпитализировали. Это уже пятый потерянный самолёт за пару недель – до этого Минобороны лишилось двух МиГ-29 в Астраханской области, Ил-112В в Подмосковье и Бе-200 в Турции. Возбуждено уголовное дело.