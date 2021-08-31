31 Августа 2021
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В Японии нашли инородные вещества теперь и в вакцине от Pfizer

Инородные вещества были обнаружены в японской префектуре Окинава в вакцине американской компании Pfizer. Об этом сообщил генеральный секретарь кабинета министров Кацунобу Като.

Минздрав обратился в компанию Pfizer. В ответе компании говорится, что, скорее всего, речь идет о резиновой крошке от пробок ампул. Она могла попасть внутрь из-за неправильного прокалывания иглой при наполнении шприца для инъекции.

Ранее аналогичные случаи были зафиксированы с вакциной Moderna. Чиновник подчеркнул, что обнаруженные фрагменты не влияют на безопасность препаратов, передает Regnum.

На прошлой неделе Минздрав страны объявил о приостановке использования около 1,63 млн доз вакцины Moderna из-за обнаруженных в ампулах примесей.

Испанская фармкомпания Laboratorios Farmaceuticos Rovi (ROVI), которая производит вакцину, отметила, что, по-видимому, примеси присутствуют только в некоторых партиях вакцин, предназначенных для Японии.

Позже Минздрав страны сделал заявление, что инородные вещества, которые были обнаружены в японской префектуре Окинава в вакцине Moderna, являются фрагментами резиновых крышек от ампул. В ведомстве посчитали, что признавать партию бракованной не следует, вакцинацию на Окинаве можно продолжить.

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Теги: Япония, вакцина, Pfizer



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