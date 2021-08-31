Цены на газ в Европе бьют рекорды на фоне дефицита

Цены на газ в Европе бьют рекорды: впервые в истории сентябрьские фьючерсы превысили отметку в $600 за 1 тыс. кубометров.

Эксперты связывают ситуацию с несколькими факторами: переориентацией поставщиков СПГ на азиатский рынок, неясные перспективы украинской ГТС, низкими объемами закачки в подземные хранилища газа в Европе, пишут "Ведомости".

Последний фактор весьма необычен для преддверия осенне-зимнего сезона: сейчас хранилища не заполнены и на 70%, тогда как в прошлом году в то же время их наполненность превышала 90%.

Также дефицит газа связан со снижением поставок российского топлива по газопроводу Ямал-Европа из-за аварии на заводе "Газпрома". Чтобы выполнить обязательства по контрактам, компания опустошает собственные хранилища газа в Европе.