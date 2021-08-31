В Челябинске вышли на линию новые трамваи

В Челябинске новые трамваи производства Усть-Катавского вагоностроительного завода вышли на линию. Вагоны перед их первой поездкой осмотрел губернатор региона Алексей Текслер, а также он пообщался с машинистами и кондукторами "ЧелябГЭТ", передает корреспондент Накануне.RU.

Напомним, в апреле ОГКУ "Организатор перевозок Челябинской области" и ООО "Торговый дом СТМ" (АО "Синара-Транспортные Машины") заключили контракт на поставку 30 трамваев для Челябинска стоимостью 1 млрд 59 млн рублей. Первые 10 трамваев компания должна была поставить до 1 сентября, остальные – до 29 декабря 2021 года.

В настоящий момент в город поступило 10 новых вагонов. Накануне Алексей Текслер посетил трамвайное депо №1, где организован цех досборки и планового обслуживания вагонов. Глава региона осмотрел новые трамваи и пообщался с сотрудниками завода "УКВЗ", которые принимали участие в изготовлении вагонов.

"Усть-Катавский вагоностроительный завод всегда был основным поставщиком вагонов. Какое то время обновление не происходило и у завода были проблемы. Сейчас, обновляя транспорт Челябинска, мы дополнительно дали заказ заводу для того, чтобы он развивался. Я рассчитываю, что завод будет активно работать для нужд страны", - подчеркнул Алексей Текслер.

Представители завода рассказали, что в настоящий момент в одном цехе производятся три модели для Таганрога, Москвы и Челябинска. Кроме того, в 2021 году на предприятии началось строительство нового сборочного цеха. Это позволит не только расширить линейку продукции, но и увеличить объемы выпускаемой продукции.

Новые вагоны для Челябинска доступны для маломобильных пассажиров. В салонах размещены usb-розетки для подзарядки мобильных устройств и Wi-fi для возможности выхода в интернет. Трамваи оснащены кондиционерами и кнопкой адресного открытия дверей.

"Мы очень ответственно подошли к созданию этого вагона, плотно работали с городом, выслушивали все пожелание городских служб, "ЧелябГЭТ", простых обывателей. В результате родился этот вагон. За основу был взят наш вагон 71-623, в нем мы постарались реализовать все требования, которые хотели "ЧелябГЭТ" и пассажиры. Здесь есть система климат контроля, применены современные антикоррозийные, влагостойкие материалы. Применены широкие форточки в купе с климатконтролем, которые позволят сделать проезд пассажиров более комфортным. В то же время мы смогли сделать его более энергоэффективным, он потребляет меньше электроэнергии, чем его собратья. Здесь применена цифровая система", - рассказал главный конструктор УКВЗ.

Новый транспорт отвечает всем требованиям "Безопасного города". В случае чрезвычайной ситуации пассажиры могут получать оперативно информацию по линии МЧС на специальных мониторах, которые установлены в салоне. Остановки объявляются автоматически по координатам, что полностью исключает человеческий фактор и позволяет водителю не отвлекаться от управления. Вагон полностью соответствует всем требованиям транспортной безопасности.

"1 сентября 10 трамвайных вагонов выйдут на обслуживание наших пассажиров. Оставшиеся 20 вагонов мы планируем получить до конца года, будем стараться сделать это быстрее. Все будет зависеть от мощности завода. Все помнят, что у нас приезжали разные виды трамваев. Трамвай 623 был куплен в 2015 году, он и сейчас работает и никаких претензий к этому трамваю нет. Но это старая модель. Здесь обновленная маска, трамвай с системой кондиционирования, автоматическое открывание дверей. Это цифровой, самый современный трамвай", - подчеркнул министр дорожного хозяйства и транспорта региона Алексей Нечаев.

Перед выходом трамваев на маршрут Алексей Текслер поговорил с сотрудниками "ЧелябГЭТ" и рассказал о планах по обновлению общественного электрического транспорта.

"Помимо замены самих троллейбусов планируем построить дополнительное троллейбусное депо, сами знаете, у нас было два теперь одно. Троллейбусы стоят на улице. По трамваям задача стоит поменять все вагоны, но это только часть вопроса – нам нужно обновить депо и контактную сеть вместе с рельсами. Мы планируем в течении 2022 – 2023 годов эти работы завершить. Мы рассчитываем, что трамвай вернут себе славу главного общественного транспорта Челябинска", - подчеркнул Алексей Текслер.

Также на встрече с машинистами и кондукторами Алексей Текслер сообщил, что поставил задачу руководству города и "ЧелябГЭТ" повысить заработную плату сотрудникам предприятия.

"Вместе с обновлением общественного транспорта в нашем предприятии будут повышены заработные платы. Я считаю, что вместе с повышением качества комфорта обслуживания, необходимо повышать заработные платы, так что будем их доводить до средней по экономике в регионе. Будет существенный рост заработной платы", - подчеркнул он.

После общения с сотрудниками глава региона принял решение лично испытать в деле новый транспорт. Он проехал на новом вагоне от трамвайного депо до остановки "площадь Ярославского". После этого глава региона поделился своими впечатлениями с журналистами, отметив, что новые трамваи более комфортные для пассажиров.

"Мы в этом смогли убедиться сами. Есть правда один нюанс, комфортность зависит и от инфраструктуры, я имею ввиду трамвайное полотно, контактную сеть. Это одна из проблем", - подчеркнул он.

И это проблема уже решается. В Челябинске в этом году будут отремонтированы трамвайные переезды на 26 объектах. Через два недели начнутся ремонтные работы на улицах Труда и Цвиллинга. Подготовлены проекты на следующий год, что позволит в 2022 году отремонтировать не менее 10 км трамвайных путей.

"В Челябинске с советских времен не было серьезной модернизации электротранспорта. Это большие инвестиции, но на это надо пойти. Мы говорим о полной модернизации всего электротранспорта. В течение нескольких лет поменяем все трамваи и троллейбусы, обновим инфраструктуру. Все это крайне необходимо, будем в это вкладываться и таким образом превращать наш электрический транспорт в самый доступный и самый комфортный. Мы параллельно занимаемся метротрамваем. Соответственно в дополнение к трамваям будут метротрамвайные вагоны, они будут трехсекционные, современные. Наш метротрамвай будет вписан в трамвайную сеть. Я уверен, что мы сможем пересадить челябинцев на общественный транспорт. Еще два года назад, когда я возглавил регион, мне показали проект по созданию платных парковок. Я удивился, учитывая, что общественный транспорт находится в нулевом состоянии развития. Тогда сказал: нет, сначала займемся общественным транспортом, дадим возможность людям пользоваться современным, комфортным и безопасным общественным транспортом, а после этого будем говорить уже о платных парковках и прочих современных методах сделать город более комфортным для пешеходов. Все это комплексная единая задача и мы ее начали решать", - подчеркнул Алексей Текслер.

Проект модернизации городского электротранспорта будет реализовываться с привлечением инфраструктурных кредитов с льготной процентной ставкой. В планах завершить все работы до 2026 года.

"Такие разовые вложения за счет бюджета невозможны, а бюджетные кредиты позволяют это сделать. Это незначительная нагрузка на региональный бюджет, но это дает возможность нам заниматься обновлением инфраструктуры, а не говорить, как десятилетиями об это говорили все и про метро, и про обновление общественного транспорта, и ничего не менялось. У нас практически нулевая закредитованность. Бюджетные кредиты будут под 3-3,5%, это самые дешевые деньги. Я хочу сказать, что в эти проекты будет входить и новая линия – на северо-запад, на Университетскую набережную, с интеграцией в метротрамвай, плюс дополнительный переезд от вокзала в Ленинский район. Это входит в наши планы по обновлению трамвайной и метротрамвайной сети. Все сбалансировано, никаких дополнительных проблем для регионального бюджета эти проекты создавать не будут, они дадут совершенно новое качество жизни, новую притягательность Челябинска и, соответственно, изменят облик областной столиц", - отметил губернатор.

Кроме того, Алексей Текслер заявил, что обновление общественного транспорта продолжится и в других городах области: Магнитогорске, Златоусте, Миассе и Троицке.