В России впервые за год заметно снизилась стоимость жилья

В России впервые за год зафиксировали заметное снижение цен на жилье, сообщают "Известия" со ссылкой на участников рынка недвижимости.

Сегодня средняя стоимость квадратного метра на первичном рынке снизилась в Омске на 1,5%, в Челябинске — на 1%, в Перми и Уфе — примерно на 0,5%.

В самом активно застраиваемом Юго-восточном округе Москвы цены в июле на новостройки упали на 1,5%.

Ожидается, что в августе столичная недвижимость снизится еще на 1,7% из-за увеличения предложения на рынке.

Ранее генеральный директор "ДОМ.РФ" Виталий Мутко сообщил, что рост цен на новостройки в России должен скоро прекратиться. Он заявил, что надо дождаться восстановление баланса на рынке, а бурный рост цен был обусловлен нехваткой предложения.

По словам Мутко, сейчас значительная доля сделок на рынке недвижимости происходит не для улучшения жилищных условий, а для перепродажи. Когда этот процесс сбавит обороты, цены тоже снизятся.