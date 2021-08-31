31 Августа 2021
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Общество Тюменская область
Александр Моор (2021) | Фото: t.me/operativnyishtabtyumen

Глава Тюменской области прибыл с визитом в Уватский район

Губернатор Тюменской области Александр Моор работает в Уватском районе, сообщили Накануне.RU в оперштабе.

В ходе сегодняшней рабочей поездки глава региона осмотрит инвестиционную площадку по выращиванию сиговых и осетровых рыб, побывает в новой школе на 360 мест и на площади Нефтяников в селе Уват. Губернатор побывает на Тямкинском месторождении предприятия "РН-Уватнефтегаз" и примет участие в торжественном открытии нового вахтового жилого комплекса.

Александр Моор(2021)|Фото: t.me/operativnyishtabtyumen

Напомним, ранее губернатор совершил поездку в Тобольск и район. Он проверил, как возводят школы и фельдшерско-акушерские пункты, а также готовый на 80% сквер "Семьи, любви и верности" в 15 микрорайоне духоавной столиы Сибири. Открытие запланировано на октябрь 2021 г. На территории площадью более 10,6 тыс. "квадратов" появятся памятник "Любви и верности", зоны отдыха, тренажёрная площадка, качели, велопарковка. Новый сквер создаётся с использованием механизма государственно-частного партнёрства, сумма частных вложений – 53 млн руб. Александр Моор и мэр Тобольска Максим Афанасьев сфотографировались с тобольскими молодоженами Павлом и Гузелью, и пожелали молодой семье долгих лет счастливой жизни.

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Теги: Александр Моор, Уватский район



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