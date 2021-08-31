31 Августа 2021
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Общество Свердловская область
Парк &quot;Зеленая роща&quot; (2020) | Фото: Накануне.RU

Свердловским пенсионерам на избирательных участках решили давать подарочные карты

В честь Дня пенсионера пожилые жители Свердловской области получат подарочную карту. Об этом Накануне.RU сообщили в региональном департаменте информационной политики.

На карту зачислена сумма, которую можно по своему усмотрению потратить в одной из торговых сетей: средства для этого выделил благотворительный фонд. Подарок пенсионеры смогут получить 17-19 сентября на своем избирательном участке или дома в случае, если они решат проголосовать на дому.

"День пенсионера празднуется в регионе уже девять лет, конечно, 2020 и 2021 года вносят свои особенности. Многие мероприятия перешли в дистантные формы, малые форматы - в соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора. В этом году мы отменили торжественное мероприятие, посвященное Дню пенсионера, но нашим пенсионерам необходимо внимание. И этот проект, который предложила ветеранская организация и благотворительный фонд, обратит внимание свердловчан на людей старшего возраста", - прокомментировал министр социальной политики Свердловской области Андрей Злоказов.

А председатель областной общественной организации ветеранов войны, труда, боевых действий, государственной службы и пенсионеров Юрий Судаков отметил, что Свердловская область - единственный субъект России, где есть такой праздник, как День пенсионера.

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Теги: пенсионеры, карта, Свердловская область



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