31 Августа 2021
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Общество Приволжский ФО Пермский край
очередь Гипербола магазин касса тележка Гринвич супермаркет (2014) | Фото:Накануне.RU

В Пермском крае из-за коронавируса могут ввести новые жесткие ограничения в работе ТРЦ

В Пермском крае могут вновь ввести ограничения по коронавирусу в торговых центрах, сообщили Накануне.RU в пресс-службе краевого правительства.

Это связано с тем, что в некоторых ТРЦ по-прежнему выявляют нарушения санитарных требований. Например, не везде есть дезинфицирующие средства и не всегда соблюдается социальная дистанция. При этом, известно, что 84% заболевших коронавирусом посещали торговые центры и могли заразиться в них.

Оперштаб готов ввести новые жесткие ограничения в отношении работы фуд-кортов и мест развлечений.

"Особая ответственность в этом вопросе сейчас лежит на руководителях и собственниках центров. Мы не можем ставить под угрозу жизни и здоровье людей", – сообщили в оперштабе.

Напомним, ранее оперштаб вводил ограничение на работу ТРЦ и гипермаркетов по выходным. Это связано с тем, что в торговых центрах регулярно фиксировали нарушения противоэпидемических требований. Закрытие помогло стабилизировать ситуацию с ростом заболеваемости, а сами торговые центры значительно усилили меры контроля.

Добавим, что в Прикамье до конца сентября закрыты ночные клубы и дискотеки, а также иные развлекательные заведения. Кроме того, ограничена работа заведений общепита в ночное время. Не допускается проведение физкультурных, спортивных и культурных, и ряда других мероприятий. Жителям края необходимо соблюдать масочный режим – в общественном транспорте, торговых центрах, магазинах, в помещениях банков, организаций, лифтах, на парковках и других местах скопления людей.

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Теги: ТРЦ, торговые центры, ограничения, фуд-корты, коронавирус



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