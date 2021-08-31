31 Августа 2021
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Общество За рубежом
(2006) | Фото: homepage.eircom.net

В Индии от неизвестной лихорадки умерли 40 человек, большинство - дети

В индийском штате Уттар-Прадеш от неизвестной лихорадки в одном из городов умерли 33 ребенка и семь взрослых, заявил глава штата Йоги Адитьянатх. Times of India сообщает, что заболевание по симптомам похоже на лихорадку денге.

В местной больнице сейчас находятся еще несколько десятков детей с этой болезнью. Специальное отделение открыли в коронавирусном блоке больницы. При этом у всех пациентов с этой лихорадкой отрицательные тесты на COVID-19.

Власти надеются, что это не какое-то новое заболевание, а что-то ранее известное – вирус денге или малярия – с ними, по крайней мере, известно как бороться.

И денге, и малярию разносят комары, которые активно размножаются в жарком и влажном климате Индии.

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Теги: лихорадка, индия, симптомы



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