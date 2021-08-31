31 Августа 2021
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Образование Свердловская область
Гимназия № 99 в Екатеринбурге (2021) | Фото: Алексей Вихарев

Депутат гордумы Екатеринбурга Вихарев подарил ученикам гимназии 3D принтер и робототехнические наборы

Ученики гимназии №99 Екатеринбурга уже в этом учебном году смогут начать изучение робототехники и программирования "Microbit robot".

В этом им поможет 20 робототехнических наборов, которые вместе с принтером подарил учебному учреждению депутат гордумы Алексей Вихарев.

Гимназия № 99 в Екатеринбурге(2021)|Фото: Алексей ВихаревАлексей Вихарев в Гимназии № 99 в Екатеринбурге(2021)|Фото: Алексей Вихарев

Как рассказал депутат в своем Telegram-канале, закупить современную технику попросили родители гимназистов, чтобы дети уже сейчас могли начать осваивать профессии будущего.

Гимназия № 99 в Екатеринбурге(2021)|Фото: Алексей ВихаревГимназия № 99 в Екатеринбурге(2021)|Фото: Алексей Вихарев

Напомним, что депутат также поспособствовал ремонту школы № 114 в микрорайоне Эльмаш и оплатил дорогу в детский центр "Орлёнок" для Семена Ершова, солиста Заслуженного коллектива РФ, Ансамбля танца детской школы искусств №5 Екатеринбурга.

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Теги: гимназия, вихарев, депутат, 3D принтер, роботы



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