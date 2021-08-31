Главой Общественной палаты Свердловской области вновь избран Александр Левин

Состоялось первое заседание нового состава Общественной палаты Свердловской области. Как сообщили Накануне.RU в областном департаменте информационной политики, главой пятого созыва избран председатель Союза журналистов региона, действующий руководитель органа Александр Левин.

По предложению Левина, его заместителями стали пять человек: это Дмитрий Бугров (региональная общественная организация "Волонтерский центр Свердловской области"), Владимир Винницкий (объединение предпринимательских организаций работодателей малого и среднего бизнеса Свердловской области), Владимир Дадеко (местное отделение Свердловской областной общественной организации ветеранов войны, труда, боевых действий, государственной службы, пенсионеров городского округа Верхняя Пышма), Елена Зверева (региональная общественная молодежная организация "Свердловская областная организация Российского Союза Молодежи") и Вадим Савин (Свердловское областное отделение "Союза добровольцев России").

Кроме этого, на первом заседании было утверждено восемь комиссий и более 20 рабочих групп.

Напомним, 13 июля на заседании Законодательного собрания депутаты утвердили 14 членов региональной Общественной палаты нового созыва. 20 июля губернатор Евгений Куйвашев подписал указ об утверждении еще 14 человек.

11 августа члены палаты, утвержденные ранее, выбрали последние 14 кандидатур, вошедших в состав Общественной палаты Свердловской области пятого созыва.