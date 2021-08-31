Главой Общественной палаты Свердловской области вновь избран Александр Левин

31 Августа 2021
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Алтайский край Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Алтайский край Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

30 лет ГКЧП. Последняя попытка спасти СССР

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Политика Свердловская область
Заседание Общественной палаты Свердловской области, Левин (2018) | Фото: Накануне.RU

Главой Общественной палаты Свердловской области вновь избран Александр Левин

Состоялось первое заседание нового состава Общественной палаты Свердловской области. Как сообщили Накануне.RU в областном департаменте информационной политики, главой пятого созыва избран председатель Союза журналистов региона, действующий руководитель органа Александр Левин.

По предложению Левина, его заместителями стали пять человек: это Дмитрий Бугров (региональная общественная организация "Волонтерский центр Свердловской области"), Владимир Винницкий (объединение предпринимательских организаций работодателей малого и среднего бизнеса Свердловской области), Владимир Дадеко (местное отделение Свердловской областной общественной организации ветеранов войны, труда, боевых действий, государственной службы, пенсионеров городского округа Верхняя Пышма), Елена Зверева (региональная общественная молодежная организация "Свердловская областная организация Российского Союза Молодежи") и Вадим Савин (Свердловское областное отделение "Союза добровольцев России").

Кроме этого, на первом заседании было утверждено восемь комиссий и более 20 рабочих групп.

Общественная палата Свердловской области(2018)|Фото: Накануне.RU

Напомним, 13 июля на заседании Законодательного собрания депутаты утвердили 14 членов региональной Общественной палаты нового созыва. 20 июля губернатор Евгений Куйвашев подписал указ об утверждении еще 14 человек.

11 августа члены палаты, утвержденные ранее, выбрали последние 14 кандидатур, вошедших в состав Общественной палаты Свердловской области пятого созыва.

add_circle ОБСУДИТЬ
Форум временно не работает по техническим причинам, приносим извинения.


Теги: Левин, Общественная палата, состав



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 21.07.2021 07:57 Мск В Свердловской области сформировано две трети состава Общественной палаты нового созыва
Ранее 13.07.2021 10:01 Мск ЗакСО утвердило 14 членов Общественной палаты Среднего Урала


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети