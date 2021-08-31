Власти хотят сделать из Владивостока город-миллионник

Власти хотят сделать из Владивостока и его городов-спутников агломерацию-миллионник – единственную на Дальнем Востоке. Сейчас в самом Владивостоке проживает около 600 тыс. человек, в Артеме (38 км от Владивостока) – еще около 100 тыс. жителей. Остается построить новый город-спутник на 300 тыс. человек, заявил в интервью РБК глава Минвостокразвития Алексей Чекунков.

"Мы всерьез просчитываем бизнес-модель создания такого города-спутника, который мог бы и называться Спутник, — отметил министр. — Это слово, известное во всем мире как момент высочайшего триумфа советской науки, связано с запуском первого искусственного спутника Земли в октябре 1957 года. В английском языке даже есть такое выражение: Sputnik moment — это именно то, что нам сейчас нужно".

"Владивосток должен стать третьим самым привлекательным городом в России по всем параметрам после Москвы и Санкт-Петербурга. У него для этого все есть", — считает Чекунков.

Проект предполагается реализовать при поддержке ВЭБ.РФ, его "дочки" "ПроГород", Корпорации развития Дальнего Востока и правительства Приморского края.

Напомним, ранее глава Минобороны Сергей Шойгу высказал идею о строительстве новых мегаполисов в Сибири. Его идею поддержала вице-премьер Виктория Абрамченко, курирующая Сибирский федеральный округ.

По словам вице-премьера, инициативы Шойгу фактически повторяют идеи развития, заложенные еще в советское время с учетом потенциала Сибири. Речь идет о развитии промышленных и научно-технологических кластеров на территории российских субъектов.

В качестве территорий для реализации этих планов рассматриваются такие субъекты, как Тува, Хакасия, Красноярский край и Иркутская область, а также территория Южной Сибири.

Напомним, Шойгу заявил, что при приемлемых вложениях Россия до 2030 года может создать новые градообразующие предприятия, с ними сотни тысяч рабочих мест и соответственно новые города в Сибири. При этом градообразующие предприятия лучше нагружать на долгую перспективу – на 5-10 лет сразу.