Власти хотят сделать из Владивостока город-миллионник

31 Августа 2021
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Алтайский край Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Алтайский край Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

30 лет ГКЧП. Последняя попытка спасти СССР

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Экономика Дальневосточный ФО
Владивосток (2020) | Фото: primorsky.ru, автор Игорь Новиков

Власти хотят сделать из Владивостока город-миллионник

Власти хотят сделать из Владивостока и его городов-спутников агломерацию-миллионник – единственную на Дальнем Востоке. Сейчас в самом Владивостоке проживает около 600 тыс. человек, в Артеме (38 км от Владивостока) – еще около 100 тыс. жителей. Остается построить новый город-спутник на 300 тыс. человек, заявил в интервью РБК глава Минвостокразвития Алексей Чекунков.

"Мы всерьез просчитываем бизнес-модель создания такого города-спутника, который мог бы и называться Спутник, — отметил министр. — Это слово, известное во всем мире как момент высочайшего триумфа советской науки, связано с запуском первого искусственного спутника Земли в октябре 1957 года. В английском языке даже есть такое выражение: Sputnik moment — это именно то, что нам сейчас нужно".

"Владивосток должен стать третьим самым привлекательным городом в России по всем параметрам после Москвы и Санкт-Петербурга. У него для этого все есть", — считает Чекунков.

Проект предполагается реализовать при поддержке ВЭБ.РФ, его "дочки" "ПроГород", Корпорации развития Дальнего Востока и правительства Приморского края.

владивосток корабли тоф(2011)|Фото:f.primamedia.ru

Напомним, ранее глава Минобороны Сергей Шойгу высказал идею о строительстве новых мегаполисов в Сибири. Его идею поддержала вице-премьер Виктория Абрамченко, курирующая Сибирский федеральный округ.

По словам вице-премьера, инициативы Шойгу фактически повторяют идеи развития, заложенные еще в советское время с учетом потенциала Сибири. Речь идет о развитии промышленных и научно-технологических кластеров на территории российских субъектов.

В качестве территорий для реализации этих планов рассматриваются такие субъекты, как Тува, Хакасия, Красноярский край и Иркутская область, а также территория Южной Сибири.

Напомним, Шойгу заявил, что при приемлемых вложениях Россия до 2030 года может создать новые градообразующие предприятия, с ними сотни тысяч рабочих мест и соответственно новые города в Сибири. При этом градообразующие предприятия лучше нагружать на долгую перспективу – на 5-10 лет сразу.

add_circle ОБСУДИТЬ
Форум временно не работает по техническим причинам, приносим извинения.


Теги: владивосток, город-миллионник, инвестиции, алексей чекунков



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети