31 Августа 2021
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Происшествия Челябинская область
суд, молоток, правосудие (2019) | Фото: Накануне.RU

Суд оставил под арестом замминистра строительства Челябинской области

Челябинский областной суд оставил под арестом первого заместителя министра строительства и инфраструктуры региона Ивана Белавкина, обвиняемого в получении взятки в размере более 1 млн рублей, сообщили Накануне.RU в пресс-службе суда.

Срок содержания под стражей продлен до 3 октября.

Постановление суда первой инстанции обжаловали защитники обвиняемого. Они просили избрать Белавкину домашний арест.

Напомним, Белавкин был задержан 3 июня. Следственным комитетом по материалам УФСБ возбуждено уголовное дело по ч.6 ст. 290 УК РФ в отношении замминистра. По версии следствия, в 2020-2021 гг. Белавкин получил взятку в размере 1 млн 175 тыс. рублей от организации, которая осуществляла капитальную реконструкцию центральной котельной в поселке Бердяуш Саткинского района.

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Теги: Иван Белавкин, взятка, уголовное дело, арест,



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