Пентагон подтвердил полный вывод войск США из Афганистана
Войска США из Афганистана полностью выведены, миссия в республике завершена, заявил представитель Пентагона генерал Кеннет Маккензи.
По его словам, последний С-17 вылетел из международного аэропорта имени Хамида Карзая после полудня 30 августа.
Соединенные Штаты вывезли всех военных, а также дипломатов и гражданский персонал с афганской территории, уточнил военный.
Маккензи добавил, что последним самолетом Кабул покинул поверенный в делах США в Афганистане Росс Уилсон, пишет Regnum.
Представитель движения "Талибан" (организация, деятельность которой запрещена в РФ) сообщил, что последний военнослужащий США покинул Афганистан в ночь на 31 августа.
Таким образом, американцы больше не контролируют местный аэропорт. Талибы ранее предложили Турции взять на себя управление аэропортом, однако в Анкаре пока не приняли решение по этому вопросу, сообщил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.
24 августа "Талибан", захвативший власть в стране, поставил США ультиматум: весь контингент Америки должен быть выведен до 1 сентября, иначе к военным будут применены санкции, в том числе силовые.