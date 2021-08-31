31 Августа 2021
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Политика За рубежом
Военные альянса НАТО в Афганистане Организация Североатлантического договора (2009) | Фото:i.actualno.com

Пентагон подтвердил полный вывод войск США из Афганистана

Войска США из Афганистана полностью выведены, миссия в республике завершена, заявил представитель Пентагона генерал Кеннет Маккензи.

По его словам, последний С-17 вылетел из международного аэропорта имени Хамида Карзая после полудня 30 августа.

Соединенные Штаты вывезли всех военных, а также дипломатов и гражданский персонал с афганской территории, уточнил военный.

Маккензи добавил, что последним самолетом Кабул покинул поверенный в делах США в Афганистане Росс Уилсон, пишет Regnum.

Представитель движения "Талибан" (организация, деятельность которой запрещена в РФ) сообщил, что последний военнослужащий США покинул Афганистан в ночь на 31 августа.

Таким образом, американцы больше не контролируют местный аэропорт. Талибы ранее предложили Турции взять на себя управление аэропортом, однако в Анкаре пока не приняли решение по этому вопросу, сообщил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

24 августа "Талибан", захвативший власть в стране, поставил США ультиматум: весь контингент Америки должен быть выведен до 1 сентября, иначе к военным будут применены санкции, в том числе силовые.

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Теги: сша, афганистан, вывод войск



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