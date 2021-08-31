Суд снял арест с 52 млн рублей компании единоросса Ковпака

Арбитражный суд Свердловской области снял арест со счетов ООО "Прометей" на общую сумму 52 млн руб. по делу депутата Госдумы Льва Ковпака. Об этом говорится в определении суда. При этом арест на счета ООО "Лев" пока сохраняется.

"Отменить обеспечительные меры, принятые определением Арбитражного суда Свердловской области от 17.08.2021 по делу № А60-10035/2020, в части наложения ареста на денежные средства на счетах и денежные средства, которые будут поступать на счета ООО "Прометей", в пределах 52 081 886 рублей", - говорится в определении.

Напомним, что ранее было отменено решение об аресте 1 млрд руб., принадлежащего семье депутата Госдумы Льва Ковпака. Вместо этого наложен арест на один из магазинов сети "Кировский" в Екатеринбурге и нежилые помещения на улице Восстания - парковку и подвал. Также суд снял арест со счетов и имущества жены единоросса Вероники.

Отметим, что наше агентство писало подробный материал о данном политическом скандале. В суд обратился конкурсный управляющий фирмы "Продовольственная компания" Константин Марков. Он хочет вернуть долг — более 1 млрд руб. Долг, как считает управляющий, "лежит" на Льве Ковпаке, его отце и супруге депутата, а также ряде подконтрольных компаний. По мнению заявителя, через мнимые сделки с компаниями, которые, вероятно, связаны с семьей господина Ковпака, под видом банкротства могли быть выведены и списаны более 600 млн руб.