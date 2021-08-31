Из системы МВД указом Путина уволены несколько высокопоставленных руководителей

Сразу несколько громких отставок произошло в системе МВД России.

Своих должностей лишились двое из трех заместителей начальника московской полиции — Наталья Агафьева и Андрей Понорец, а также два генерала, занимавших высокие посты в центральном аппарате МВД.

Один из них — старожил ведомства Дмитрий Шаробаров, более десяти лет руководивший Главным управлением на транспорте МВД. Указ об освобождении от должностей подписал президент России Владимир Путин.

Ранее глава МВД России генерал полиции РФ Владимир Колокольцев своим приказом временно отстранил от должности Понорца, начальника УМВД по Юго-Западному округу Москвы генерал-майора полиции Юрия Демина и замначальника департамента госслужбы и кадров МВД генерал-майора внутренней службы Виталия Краснова.

Некоторые из генералов лишились постов из-за того, что несколько лет назад поручились за недавнего начальника камчатской полиции Михаила Киселева, попавшего под уголовное преследование, другие уходят на пенсию, хотя по закону могли бы послужить еще, пишет "Коммерсант".

Напомним, Киселев был задержан 3 августа по подозрению в получении взятки в 2 миллиона рублей. По данным следствия, в июле 2020 года он получил от предпринимателя взятку через посредников за сокрытие "факта изъятия неправомерно перевозимой рыбы и ее возвращение владельцу". Его приговорили к пяти годам заключения.

Главная повестка дня всегда под рукой – в нашем Telegram-канале.