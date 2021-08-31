Власти РФ планируют упростить трудоустройство мигрантов

Мигранты в России смогут получать СНИЛС сразу после пересечения границы, предварительно подав заявку из страны проживания.

Как ожидается, это облегчит процесс трудоустройства. Планируется, что новая мера заработает с 1 января 2022 года.

Иностранцы и лица без гражданства должны будут зарегистрироваться в Единой системе идентификации и аутентификации. Это позволит им подать в Пенсионный фонд РФ заявление об открытии индивидуального лицевого счета посредством портала "Госуслуги" автоматически после пересечения российской границы, пишет "РГ".

Как сообщалось, благодаря дефициту иностранной рабочей силы в России поднялись зарплаты разнорабочих.