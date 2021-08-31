Дерипаска в очередной раз раскритиковал ЦБ РФ

Центробанк РФ похоронил любые надежды на рост доходов россиян, подняв ставки по кредитам для предприятий и граждан.

Об этом в своем Telegram-канале сообщи бизнесмен Олег Дерипаска. Он сослался на то, что на минувшей неделе руководитель Федрезерва США "жестко выступил против слишком поспешных действий в ответ на повышенную инфляцию", так как данный шаг может быть "особенно вредным", учитывая, что крупнейшая экономика мира все еще борется с последствиями пандемии коронавируса.

"А наш ЦБ, невзирая на программу действий правительства по преодолению негативных последствий пандемии для экономики РФ, не оглядываясь на ЕР, чьи кандидаты бьются на выборах (а ведь фракция ЕР всегда была благосклонна к его деструктивным экспериментам в области ДКП), еще месяц назад похоронил любые надежды на рост доходов населения, подняв ставки по кредитам для предприятий и граждан", - написал миллиардер.

Он отметил, что российский регулятор "укрепил рубль, обеспечив сверхдоходы для иностранных спекулянтов на российском долговом рынке — печально известная схема carrytrade".

Дерипаска напомнил, что ключевая Банка России составляет ставка 6,5%. При этом в США этот показатель равняется 0,25%, в Китае — 4,35%. "Как говорится, этим всё сказано", — подытожил бизнесмен.

В последний раз Дерипаска раскритиковал Центробанк РФ в начале августа. Он посчитал, что отсутствие возможности кредитования обернется для предприятия отказом от создания новой продукции.

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