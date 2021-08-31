Эстонский МИД отказал в выдаче визы российскому дипломату

Эстония не будет выдавать въездную визу российскому дипломату.

Как следует из заявления на сайте эстонского МИДа, причиной такого решения послужила высылка из РФ эстонского дипломата Марта Лятте в июле 2021 года.

В результате внешнеполитическое ведомство решило "не выдавать визу российскому дипломату в ответ на высылку нашего дипломата из РФ".

Напомним, ФСБ сообщила, что Лятте был "задержан с поличным при получении от российского гражданина материалов закрытого характера".