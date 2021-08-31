Минприроды РФ: существует риск переполнения свалок в 20 регионах

В ближайшие два-три года в 20 регионах России свободная емкость свалок с отходами закончится, а мощности свалок будут исчерпаны.

Как сообщил глава Минприроды России Александр Козлов, в Санкт-Петербурге, Севастополе, Кубани, Ленинградской, Магаданской, Новосибирской и других областях существуют большие риски по свободным емкостям свалок.

По словам министра, в этих регионах до 1 января 2023 года закроют полигоны, работа которых временно разрешена. Специалисты ведомства составляют пошаговый график по утилизации отходов.

Козлов отметил, что дефицит мощностей по размещению отходов, который вынуждает использовать нелегальные свалки, наблюдается уже в Забайкальском крае, на Камчатке, в Красноярском крае, Магаданской и Новосибирской областях, Якутии, Чукотке, а также в Дагестане и в Севастополе, пишет "Российская газета".

Ранее сообщалось, что Минприроды согласовывает с другими министерствами запрет на использование в России 28 видов одноразовых товаров и упаковки.

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