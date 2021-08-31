Школьные линейки в Москве пройдут на свежем воздухе

В Москве разрешено провести торжественные линейки 1 сентября с участием родителей, однако, только на свежем воздухе.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе городском департамента образования и науки, решение о проведении линейки школы должны принимать самостоятельно с учетом требований санитарной безопасности.

При этом родителей будут допускать в школу только в случае крайней необходимости.

Как сообщалось ранее, у московских школьников никто не будет требовать отрицательные ПЦР-тесты перед посещением учебного заведения.