31 Августа 2021
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школа, 1 сентября, банер, день знаний (2018) | Фото:Накануне.RU

Школьные линейки в Москве пройдут на свежем воздухе

В Москве разрешено провести торжественные линейки 1 сентября с участием родителей, однако, только на свежем воздухе.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе городском департамента образования и науки, решение о проведении линейки школы должны принимать самостоятельно с учетом требований санитарной безопасности.

При этом родителей будут допускать в школу только в случае крайней необходимости.

Как сообщалось ранее, у московских школьников никто не будет требовать отрицательные ПЦР-тесты перед посещением учебного заведения.

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Теги: Москва, школы, образование, коронавирус



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