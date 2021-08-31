На Ставрополье отменяются все массовые мероприятия

В Ставропольском крае из-за эпидемической ситуации из-за пандемии коронавируса всем главам муниципальных образований региона предписано отказаться от проведения массовых мероприятий в дни городов, сел и округов.

Как сообщили Накануне.RU в правительстве края, запрет вступил в силу 30 августа. Минздраву и Минфину региона предложено проработать вопрос о направлении сэкономленных средств на поддержку и лечение детей с сахарным диабетом. Средства предполагается выделить медицинским организациям.

Кроме того, торжественные линейки 1 сентября решено провести только для учащихся первых классов.

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