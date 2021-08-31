Исследование средняя стоимость букета перед 1 сентября выросла на 8%

Средняя стоимость букета цветов в России в преддверии Дня знаний составила 1 тыс. 120 руб.

Как говорится в исследовании IT-компании "Платформа ОФД", это на 8% больше, чем в аналогичный период прошлого года. Аналитики проанализировали показатели по всей стране в период с 23 по 27 августа в 2020 и 2021 годах.

Наибольший спрос отмечается на хризантемы и розы. Средний чек покупки шаров вырос на 29%, до 189 руб., а число покупок — на 32%, сообщает ТАСС.

Как сообщалось, в Крыму 1 сентября в школах пройдут традиционные линейки, однако родителей на них пустят только с QR-кодом о вакцинации.