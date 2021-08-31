31 Августа 2021
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Общество В России
аукционный молоток (2018) | Фото: Cryptonovosti.com

Суд: Booking.com злоупотреблял монопольным положением

Арбитражный суд Москвы признал законным решение Федеральной антимонопольной службы России о признании компании Booking.com. B.V. нарушителем антимонопольного законодательства из-за навязывания гостиницам требования о паритете цен.

Таким образом, суд отклонил заявление компании о непризнании решения и предписания ФАрегулятораС от 29 декабря 2020 года, сообщает РИА "Новости".

Дело о нарушении антимонопольного законодательства было инициировано после обращения "Опоры России" в конце декабря 2020 года. После этого ФАС решила, что сервис злоупотребил доминирующим положением.

В результате Федеральная антимонопольная служба приняла решение наложить на Booking.com оборотный штраф в размере 1,3 млрд руб.

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Теги: Booking, штраф, ФАС, отели



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Ранее 26.08.2021 20:38 Мск ФАС оштрафовала Booking.com на 1,3 млрд рублей


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