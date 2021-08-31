31 Августа 2021
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Экономика В России
ипотека (2015) | Фото: pan-sophia.ru

В России средняя ставка по ипотеке выросла до максимума с апреля 2020 года

В России средняя ставка по жилищным займам по состоянию на июль текущего года выросла до 7,67%.

Как сообщили Накануне.RU в Центробанке, это максимум с апреля прошлого года. Общий объем задолженности по ипотеке увеличился на 2% - до максимальной за всю историю отметки 10,77 трлн руб.

Как отмечает регулятор, стоимость ипотечных кредитов за июль 2021 года выросла сразу на 0,6 процентного пункта - самый резкий рост ставки за всю историю наблюдений с начала 2018 года.

Количество выданных в июле ссуд упало на 15,3% — до 151,4 тыс. кредитов.

Как сообщалось ранее в исследовании, несмотря на большое количество льготных программ на рынке ипотеки и снижение ставок, рост цен на жилье и удлинение кредитов сделали ипотеку весьма непривлекательной в глазах россиян.

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Теги: ипотека, займ, кредит



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