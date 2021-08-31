Еще четыре школы Краснодарского края получат собственные пищеблоки

31 Августа 2021
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Алтайский край Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Алтайский край Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

30 лет ГКЧП. Последняя попытка спасти СССР

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Образование Краснодарский край
школьная столовая, школьное питание, обеды, горячее питание, школа (2021) | Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

Еще четыре школы Краснодарского края получат собственные пищеблоки

Четыре школы Кубани, которые не имели изначально собственных пищеблоков, в ближайшем времени их получат, передает корреспондент Накануне.RU. Уже разработаны строительные проекты.

Данная работа проводится в рамках исполнения поручения губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева. Он поставил задачу обеспечить всех кубанских детей возможностью получать горячее питание.

Положительное заключение получил проект строительства пищеблока для школы №25 в Гулькевичском районе. К концу сентября ожидают выход из экспертизы проекты корпуса школы №11 на 250 мест с пищеблоком и спортзалом в поселке Краснофлотском Ейского района, пищеблока на территории школы №26 поселке Прогресс Темрюкского района. В конце декабря – проект для школы №1 Усть-Лабинского района. Администрация Кущевского района планирует заключить контракт на проведение проектных работ для школы №30 в январе 2022 года.

школьная столовая, школьное питание, обеды, горячее питание, школа(2021)|Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе администрации Краснодарского края, в регионе также завершают ремонт 16 пищеблоков. Еще в пяти школах работы уже закончили. Всего на ремонт 21 пищеблока в 13 районах Кубани выделили 65 млн рублей из краевого бюджета.

"Помимо ремонта и модернизации пищеблоков мы приняли решение строить новые. В них нуждаются шесть школ края. Один объект уже получил положительное заключение госэкспертизы, еще два ожидают ее в конце сентября, один – в конце декабря, чтобы начать строительство в 2022 году. Кущевский район планирует начать проектирование в начале 2022 года. В школе Северского района вопрос решился приобретением соседнего здания с пищеблоком и обеденным залом, в основном здании школы оборудован еще один зал на 100 человек", – сообщил Вениамин Кондратьев.

На Кубани уделяют особое внимание исполнению поручения Президента РФ об обеспечении горячим питанием школьников младших классов. На эти цели будет потрачено 3,6 млрд рублей.

add_circle ОБСУДИТЬ
Форум временно не работает по техническим причинам, приносим извинения.


Теги: школьное питание, вениамин кондратьев, местные продукты, горячее питание, школа



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети