Еще четыре школы Краснодарского края получат собственные пищеблоки

Четыре школы Кубани, которые не имели изначально собственных пищеблоков, в ближайшем времени их получат, передает корреспондент Накануне.RU. Уже разработаны строительные проекты.

Данная работа проводится в рамках исполнения поручения губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева. Он поставил задачу обеспечить всех кубанских детей возможностью получать горячее питание.

Положительное заключение получил проект строительства пищеблока для школы №25 в Гулькевичском районе. К концу сентября ожидают выход из экспертизы проекты корпуса школы №11 на 250 мест с пищеблоком и спортзалом в поселке Краснофлотском Ейского района, пищеблока на территории школы №26 поселке Прогресс Темрюкского района. В конце декабря – проект для школы №1 Усть-Лабинского района. Администрация Кущевского района планирует заключить контракт на проведение проектных работ для школы №30 в январе 2022 года.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе администрации Краснодарского края, в регионе также завершают ремонт 16 пищеблоков. Еще в пяти школах работы уже закончили. Всего на ремонт 21 пищеблока в 13 районах Кубани выделили 65 млн рублей из краевого бюджета.

"Помимо ремонта и модернизации пищеблоков мы приняли решение строить новые. В них нуждаются шесть школ края. Один объект уже получил положительное заключение госэкспертизы, еще два ожидают ее в конце сентября, один – в конце декабря, чтобы начать строительство в 2022 году. Кущевский район планирует начать проектирование в начале 2022 года. В школе Северского района вопрос решился приобретением соседнего здания с пищеблоком и обеденным залом, в основном здании школы оборудован еще один зал на 100 человек", – сообщил Вениамин Кондратьев.

На Кубани уделяют особое внимание исполнению поручения Президента РФ об обеспечении горячим питанием школьников младших классов. На эти цели будет потрачено 3,6 млрд рублей.