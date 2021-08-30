Губернатор Югры назвала лауреатов конкурса "Чёрное золото"

Губернатор Наталья Комарова назвала лауреатов конкурса "Чёрное золото", сообщили Накануне.RU в департаменте общественных и внешних связей Югры.

По итогам окружного ежегодного конкурса "Чёрное золото Югры" победу в номинации "Компания года" отпраздновали сразу три крупных нефтяных компании – ООО "Газпромнефть-Хантос", ООО "ЛУКОЙЛ – Западная Сибирь", ПАО "Сургутнефтегаз". Каждой из этих компаний губернатор вручила переходящий кубок "Компания года" и диплом победителя конкурса.

"Это уникально – впервые жюри конкурса присудило всем трём компаниям, получившим переходящий кубок, абсолютно одинаковое количество баллов по всей системе подсчёта. Так держать!", - добавила губернатора.

В номинации "За социально-экономическое партнёрство среди предприятий с годовым объемом добычи до 5 млн т нефти" первое место присуждено нефтяной компании "Конданефть". Второе место оставило за собой общество с ограниченной ответственностью "ЛУКОЙЛ-АИК". Замкнуло тройку лидеров общество с ограниченной ответственностью "КанБайкал".

Лидером номинации "За социально-экономическое партнерство среди предприятий с годовым объемом добычи свыше 5 млн т нефти" признано ООО "Газпромнефть-Хантос". "Серебро" отправилось в копилку АО "Самотлорнефтегаз". Третье место принадлежит компании "Салым Петролеум Девелопмент Н.В.".

Самым динамично развивающимся предприятием с годовым объемом добычи до 5 млн т по итогам конкурса стал Ханты-Мансийский филиал нефтяной компании "РуссНефть". Вторую ступень пьедестала в номинации заняло ООО "КанБайкал". Дипломом третьей степени отмечена нефтяная компания "Конданефть".

В номинации "Самая динамично развивающаяся вертикально интегрированная компания" диплом первой степени Наталья Комарова вручила компании "РН-Юганскнефтегаз". Второе место осталось за ООО "Газпромнефть-Хантос". Замкнуло тройку лучших "Сургутнефтегаз".

Компания "Сургутнефтегаз" стала лидером в номинации "За сотрудничество с коренным населением". Второе место принадлежит "ЛУКОЙЛ – Западная Сибирь", третье – "РН-Юганскнефтегаз".

Дипломом первой степени в номинации "За эффективность работы с недрами" награждено общество с ограниченной ответственностью "ЛУКОЙЛ – Западная Сибирь". Диплом второй степени губернатор Югры вручила публичному акционерному обществу "Сургутнефтегаз". Третье место оставила за собой компания "Салым Петролеум Девелопмент Н.В.".