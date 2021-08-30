В Сыктывкаре неизвестные, прогуливавшиеся по взлётной полосе, помешали приземлиться борту "ЮТэйра"

Самолёт "ЮТэйра", подлетая к Сыктывкару, ушёл на второй круг из-за неизвестных, проникших на взлётно-посадочную полосу, сообщили Накануне.RU в Северо-Западной транспортной прокуратуре.

Борт вылетел из Сочи и должен был сегодня днём приземлиться в Сыктывкаре. Однако около 16.00 борт ушёл на второй круг – на взлётной полосе оказались двое неизвестных. Сотрудники службы безопасности АО "Комиавиатранс" их задержали. По предварительным данным, они повредили периметровое ограждение с целью проникновения на территорию аэропорта.

Возбуждено административное дело по статье "Нарушение требований в области транспортной безопасности". Самолёт благополучно приземлился в аэропорту Сыктывкара, пострадавших нет.