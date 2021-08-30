Глава "ковидной" клиники в Коммунарке встретился с губернатором Югры

Рабочую встречу с главным врачом городской клинической больницы №40 посёлка Коммунарка Денисом Проценко провела губернатор Наталья Комарова в Ханты-Мансийске, сообщили Накануне.RU в департаменте общественных и внешних связей Югры.

"В Югре имеется уникальный опыт по созданию плавполиклиники на базе теплохода "Николай Пирогов" для оказания медицинской помощи жителям труднодоступных, отдаленных территорий. Есть потребность в создании такого флота по всей стране, где имеется запрос в повышении доступности первичной медицинской помощи", - сказала Комарова.

Напомним, ежегодно медицинская бригада теплохода "Николай Пирогов" оказывает первичную специализированную медицинскую помощь жителям 46-49 отдаленных и труднодоступных населенных пунктов Югры, для которых такая помощь является безальтернативной. Прием ведут врачи по 12 специальностям (терапевт, хирург, невролог, врачи ультразвуковой, лабораторной, эндоскопической диагностики, офтальмолог, стоматолог, рентгенолог, гинеколог, кардиолог, врач общей практики). Проценко подчеркнул, что Ханты-Мансийский автономный округ обладает уникальным опытом в части организации работы санитарной авиации.

"В соответствии с решением, принятом на федеральном уровне, в гражданскую авиацию будут направлены достаточно большие бюджетные средства. В этой связи можно подумать над расширением функционала санавиации в части проведения диспансеризации населения, дообследования. В этой связи опыт Югры будет максимально полезен, так как исторически санитарная авиация свое развитие начала именно отсюда. Планируется тиражировать опыт региона", – добавил он.

В ходе рабочего визита Денис Проценко провёл встречу с руководителями 94 медицинских организаций региона. В Ханты-Мансийске он встретится с учащимися государственной медицинской академии, посетит деревню Ярки, где оценит возможности сельского фельдшерско-акушерского пункта. 31 августа эксперт будет работать в Сургутском районе. Так, лично посетит поликлинику, которая в эти дни работает в поселке Лямина, госпиталь Сургутской окружной клинической больницы для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией, центр диагностики и сердечно-сосудистой хирургии.