В России могут засекретить информацию о персональных данных представителей Росфинмониторинга

В России могут засекретить персональные данные руководства Росфинмониторинга и других его представителей, передаёт корреспондент Накануне.RU.

Проект решения появился на федеральном портале проектов нормативных документов.

"Утвердить прилагаемый перечень лиц Федеральной службы по финансовому мониторингу, в отношении которых в качестве меры безопасности может применяться обеспечение конфиденциальности сведений о личности защищаемых лиц и об их имуществе (о персональных данных) при отсутствии угрозы посягательства на их жизнь, здоровье и имущество", - говорится в проекте приказа.

В перечне – 17 представителей службы, среди которых – её директор, его первый заместитель, статс-секретарь – заместитель директора, глава юридического управления и другие. Добавим, среди функций Росфинмониторинга – предоставление федеральному министерству юстиции информации, на основании которой то или иное СМИ может быть признано иноагентом (как было, например, с телеканалом "Дождь").